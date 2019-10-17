Наталья Комарова прокомментировала свою возможную отставку

Глава Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова не задумывалась о своей отставке, учитывая, что срок полномочий истекает в сентябре 2020 года, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. «По закону возможность еще одного губернаторского срока существует, но сейчас, ежеминутно я не думаю об этом. Я продолжаю работать, создавая систему, которая будет предусматривать необратимость всего хорошего, показавшего эффективность и подтвержденного обратной связью от жителей региона – вне зависимости от того, кто выполняет эту работу»,— процитировали госпожу Комарову в департаменте. При этом она уточнила, что кадровое решение будет приниматься в первую очередь президентом. Сейчас она готовится к заседанию Госсовета, который президент РФ Владимир Путин проведет в конце октября.

Ранее агентство «Минченко консалтинг» включило Наталью Комарову в список глав регионов, которые в ближайшее время могут покинуть свои посты.

Наталья Комарова родилась в 1955 году в Псковской области. В 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства». Сразу после этого стала на Коммунарском металлургическом заводе техником по труду лаборатории научной организации труда, позднее — экономистом планово-экономического отдела УКСа. С 1980 года работала в горисполкоме Нового Уренгоя (ЯНАО), депутатом горсовета, первым замглавы и главой администрации Нового Уренгоя. Была депутатом Госдумы от ЯНАО, первым заместителем губернатора ЯНАО. Возглавляет ХМАО с 1 марта 2010 года.

Мария Арабей