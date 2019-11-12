Обвиняемому в нарушении теплоснабжения Чебоксар коммунальщику отменили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии отменила приговор гендиректору ООО «Коммунальные технологии» (КТ) Дмитрию Крюкову. Его обвиняли в злоупотреблениях, приведших к аварийным ситуациям и нарушению теплоснабжения Чебоксар в 2016 году. Дело возвращено в прокуратуру Чувашии «для устранения препятствий его рассмотрения судом». Верховный суд Чувашии принял такое решение по итогам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры, настаивавшей на ужесточении наказания.

Напомним, 29 июля 2019 года Калининский райсуд Чебоксар признал Дмитрия Крюкова виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление руководителя коммерческой организации) и приговорил к штрафу в размере 190 тыс. руб.

«Дмитрию Крюкову оставлена мера пресечения в виде подписки о невыезде»,— пояснила “Ъ” пресс-секретарь Верховного суда Чувашии Елена Плечикова.

Как сообщал “Ъ”, Калининский райсуд Чебоксар установил, что Дмитрий Крюков в 2016 году фактически дважды заплатил 23,9 млн руб. юридическому ООО «Стройгарант+» за оказанные компанией КТ услуги. Эти экономически необоснованные расходы подорвали ресурсы «Коммунальных технологий», которые из-за этого не смогли исполнить свои обязательства перед муниципальным управлением ЖКХ и благоустройства Чебоксар по текущему, капитальному ремонту и обслуживанию арендуемого имущества в 2016 году. В результате произошли аварийные ситуации и «систематические функциональные отказы теплоснабжения населения города Чебоксары».

Получить комментарии у адвокатов Дмитрия Крюкова, настаивавших на полном его оправдании, “Ъ” пока не удалось.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Коммунальщику насчитали три статьи».

Олег Ерусланов, Чебоксары