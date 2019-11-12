СКБ-банк отчитался о чистой прибыли по РСБУ 2,8 млрд рублей

ПАО «СКБ-банк» за девять месяцев 2019 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,8 млрд руб., это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.

По данным финансовой отчетности, активы банка с начала 2019 года сократились на 7,6%, на 1 октября они составили 93,1 млрд руб. Собственные средства составили почти 12 млрд руб., обязательства — 81,12 млрд руб.

Объем чистых доходов банка вырос почти на 40%, до 7,4 млрд руб., операционные расходы составили 4,3 млрд руб. (рост на 8%).

Кредитный портфель банка по итогам девяти месяцев составил 30,8 млрд руб., сократившись в 1,6 раза, , депозитный — 71,8 млрд руб. (минус почти 16% к аналогичному периоду прошлого года).

Напомним, недавно СКБ-банк переизбрал председателя правления.

Татьяна Дрогаева