К петербургскому Заксобранию подано два иска по судьбе «Сада на Неве»

Городской суд Санкт-Петербурга во вторник, 12 ноября, зарегистрировал сразу два исковых заявления к Законодательному собранию о признании незаконным его решения об исключении «Сада на Неве» на Смольной набережной из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Первый иск подали депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский и его муниципальные коллеги-однопартийцы из МО «Смольнинское» Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков. Второй заявление в суд направили члены общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Андрей Бойцев, Ярослав Костров и муниципальный депутат Марина Шпринг.

Помимо этого, по данным “Ъ-СПб”, в ближайшее время может быть подан еще один иск — от ряда активистов Центрального района Петербурга.

Напомним, что ранее Заксобрание большинством голосов исключило «Сад на Неве» из перечня ЗНОП — на его месте планируется построить Судебный квартал, где разместятся здание Верховного суда РФ и жилые дома для судей.