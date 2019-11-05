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Сад на Неве исключили из перечня зеленых насаждений

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон об исключении сада на Неве из перечня ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования). Об этом в одной из соцсетей сообщил депутат ЗакСа города Борис Вишневский.

По его словам, закон вступит в силу 11 ноября. Его планируется оспорить.

Напомним, что на днях петербургский парламент одобрил поправки в ЗНОП, согласно которым в центре Петербурга появятся шесть новых зеленых зон общей площадью 3.6 га. Они являются компенсацией за территорию, на которой предполагается возвести здания судебного квартала.

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