Сад на Неве исключили из перечня зеленых насаждений

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон об исключении сада на Неве из перечня ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования). Об этом в одной из соцсетей сообщил депутат ЗакСа города Борис Вишневский.

По его словам, закон вступит в силу 11 ноября. Его планируется оспорить.

Напомним, что на днях петербургский парламент одобрил поправки в ЗНОП, согласно которым в центре Петербурга появятся шесть новых зеленых зон общей площадью 3.6 га. Они являются компенсацией за территорию, на которой предполагается возвести здания судебного квартала.