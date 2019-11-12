Анапа и Сочи стали самыми популярными авианаправлениями октября из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги собственной деятельности за октябрь текущего года. Так, согласно сообщению перевозчика, на внутренних направлениях самыми востребованными пунктами назначения из екатеринбургского аэропорта Кольцово стали Анапа, Симферополь и Сочи.

При этом рейсами авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга пассажиры чаще всего летали в Калининград. Самыми популярными международными направлениями «Уральских авиалиний» из Москвы стали Ларнака и Барселона.

Согласно официальному сайту авиакомпании, стоимость перелета из Екатеринбурга в Анапу на ближайшие дни составляет от 7,1 тыс. руб., в Сочи – от 4,8 тыс. руб., в Краснодар – от 4,3 тыс. руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре этого года стоимость авиабилетов экономклассом в Краснодарском крае, согласно статистике, снизилась по сравнению с сентябрем на 20,3%

Дмитрий Михеенко