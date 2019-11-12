«Левада-центр»: 67% россиян готовы голосовать на выборах ради изменений к лучшему

«Левада-центр» спросил россиян, на что они готовы пойти, чтобы добиться изменений к лучшему в стране. Как показал опрос, 67% граждан готовы проголосовать на выборах за партии или кандидатов, предлагающих близкий им план преобразований. Против такого варианта выступил 31% респондентов. При этом выдвинуть свою кандидатуру на выборы согласны лишь 11% опрошенных россиян (против — 88%).

Как выяснили социологи, 47% опрошенных готовы обращаться в органы исполнительной власти (против этого высказался 51%). 43% согласны подписывать открытые письма и петиции (эту идею не поддержали 55%). 27% россиян согласны участвовать в работе общественных и политических организаций (не согласны — 71%). 26% опрошенных готовы работать волонтером в таких организациях (не готовы — 72%), 9% согласны поддерживать их материально (89% — против). 20% респондентов согласны участвовать в уличных акциях и митингах. 77% не стали бы выходить на акции.

Опрос был проведен с 26 сентября по 2 октября методом личного интервью в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. В нем участвовал 1601 человек старше 18 лет.

Декабрьское исследование «Левада-центра» показало, что среди гражданских активистов гораздо больше счастливых и успешных людей. Как считают социологи, чем увереннее в себе и своих силах человек, тем больше его волнуют проблемы в стране. По данным сентябрьского опроса центра, 24% граждан не доверяют ни одному из российских политиков.

Подробности — в материале “Ъ” «И некому веру отдать».