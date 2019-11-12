Правительство Удмуртии утвердило порядок постановки на учет лесопилок региона

Правительство Удмуртии утвердило порядок постановки на учет пунктов приема и переработки древесины на территории республики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства региона. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Согласно утвержденному порядку, постановкой лесопилок на учет, которая представляет собой внесение сведений о них в единый реестр, занимается минприроды Удмуртии. Объект необходимо поставить на учет не позднее 15 дней со дня начала эксплуатации объекта. Свидетельство о учете лесопилки выдается в течение 10 дней со дня получения заявки.

Напомним, что госсовет Удмуртии принял закон о «Об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины» в июне 2019 года. Согласно закону в республике планировали поставить под учет все лесопилки. Сейчас в республике работают более 1 тыс. малых лесопильных комплексов.