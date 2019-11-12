Воронежская кондитерская фабрика сократила чистый убыток в два раза

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина и Артема Кузнецова) в январе-сентябре 2019 года получило 13,2 млн руб. чистого убытка по РСБУ. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из финансовой отчетности компании. Выручка кондитерской фабрики за отчетный период выросла на 9,7% и составила 2,1 млрд руб. «Прочие доходы» ВКФ за тоже время сократились в 1,5 раза, составив 91,8 млн руб. «Прочие расходы» достигли 24,2 млн руб., показав снижение в 2,4 раза. Кредиторская задолженность фабрики с начала года сократилась с 924,3 млн руб. до 758 млн руб.

О том, как ВКФ закончила прошлый год — в публикации “Ъ-Черноземье” «Кондитер спекся».

Ирина Лобанова