Краснодарский «Локомотив-Кубань» усилился литовским форвардом Миндаугасом Кузминскасом. Это пока самый значимый трансфер с начала сезона для клубов Единой лиги ВТБ. Контракт с баскетболистом, начинавшим этот сезон в «Олимпиакосе», подписан на два года. В «Локомотиве» рассчитывают, что его появление позволит отчасти компенсировать потерю Виталия Фридзона, выбывшего из строя как минимум на два месяца из-за травмы руки.

Краснодарский «Локомотив» объявил о подписании двухлетнего контракта с имеющим опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летним форвардом сборной Литвы Миндаугасом Кузминскасом.

По неофициальным данным, в Краснодаре он будет зарабатывать около €1,5 млн в год.

Нынешний сезон Кузминскас начинал в «Олимпиакосе», куда перешел летом из «Милана» по приглашению Дэвида Блатта. Но последний вынужден был покинуть команду по состоянию здоровья — Блатт страдает рассеянным склерозом. Блатта на посту главного тренера сменил литовский специалист Кястус Кемзура. Но как ни странно, именно после его прихода Кузминскас задумался о смене команды.

«Летом я подписал контракт с "Олимпиакосом", куда меня лично пригласил Дэвид Блатт. Мне очень нравилась команда, коллектив, возможность играть под руководством этого тренера. Но тут поступило предложение из Краснодара,— заявил Кузминскас.— Для меня "Локомотив" не чужая команда. Это, безусловно, было важно. Мне хорошо знаком тренер Лука Банки, мы с ним работали в чемпионате Италии. Мне импонирует работа этого специалиста. Я знаю Гинаса Руткаускаса (вице-президент "Локомотива"), с Мантасом Калниетисом играли за сборную на Кубке Мира, а до этого были партнерами по команде в "Жальгирисе" и в "Милане". И все же, основной фактор моего решения перебраться в Краснодар — то, что "Локомотив" конкурентоспособный, боевой и очень амбициозный коллектив, которому по силам бороться за путевку в Евролигу».

До «Милана» Кузминскас успел провести полтора сезона в НБА в «Нью-Йорк Никс» за который он сыграл в общей сложности 69 матчей. Но в 2017 году форвард решил вернуться в Европу. Отметим, что появление Кузминскаса в «Локомотиве» весьма кстати. Краснодарцы, выступающие помимо Единой лиги ВТБ еще и в Кубке Европы, на прошлой неделе остались без одного из своих лидеров. В матче против «Ритас» травму кисти получил Виталий Фридзон. Для ее лечения ему потребовалась операция (она уже успешно проведена). Но на восстановление Фридзону потребуется не менее двух месяцев.

Арнольд Кабанов