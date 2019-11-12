Вице-премьер Украины: вопрос о снятии санкций с России поднимут после прогресса по Минску

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК о готовности Украины снять санкции с России. По его словам, вопрос о санкциях поднимут сразу после прогресса по минским соглашениям.

«Желание снять санкции появилось на следующий же день после принятия санкций. Все эти пять лет кто-то пытался чуть-чуть или сильно на это повлиять. Это реальность, которая является нормальной и в которой мы уже привыкли существовать… Пока нет реального прогресса по Минску, оснований смягчать или блокировать продление санкций нет»,— сказал господин Кулеба.

Вице-премьер также считает, что если есть агрессия и нарушение стороной базового правового порядка, то снимать санкции можно только с применением компенсаторов. По его мнению, политико-экономическая война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

«Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "зрада" Украины, что забыли про Крым. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины… Момент возврата Крыма в Украину будет моментом максимального ослабления России, когда Крым просто выскользнет из ее ослабевших рук»,— сказал господин Кулеба.

Напомним, в Донбассе проводится разведение сил и средств сторон конфликта. Это одно из главных условий для проведения встреч в «нормандском формате».

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