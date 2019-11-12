В Петербурге началось тестирование электробуса e.City Gold

В Петербурге на днях начались испытания португальского электробуса e.City Gold . Обкатка автобуса будет происходить до конца месяца, пассажиров в ходе нее автобус перевозить не будет.

Тестирование транспорта проходит в рамках соглашения, подписанного СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и производителем автобусов Caetanobus. Известно, что электробус может вместить в себя до 87 человек и способен проехать на одной зарядке до 300 км.

В «Пассажиравтотрансе» добавили, что результаты испытаний будут использованы при формировании требований для будущих закупок автобусов.