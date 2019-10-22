В Петербурге пройдут испытания нового электробуса из Португалии

На проходящей в эти дни в Брюсселе выставке BUSWORLD СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и ведущий производитель автобусов Португалии Caetanobus подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках заключенного договора в ноябре в Петербурге пройдут испытания электробуса e.City Gold, представленного на экспозиции в столице Бельгии.

Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», новый электробус вмещает до 87 пассажиров и, по заверению производителя, может преодолеть на одной зарядке до 300 км. Петербург станет первым городом России, где будет протестирована новинка бренда. Маршрут для испытаний определят в ближайшее время, уточнили на предприятии.

Ранее “Ъ-СПб” писал о начале тестовой эксплуатации в Петербурге электробусов «Сириус» вологодского производителя «Стройтранс».