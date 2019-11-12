Зарубежные СМИ: Что будет после отставки президента Боливии?

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес скрылся в Мексике. Страна предоставила ему политическое убежище, поскольку жизнь бывшего главы государства находится под угрозой. Сам же Моралес объявил о своем отъезде через Twitter. На опубликованной фотографии он сидит в самолете, держа в руках боливийский флаг. Моралес пообещал: «Я всегда буду начеку. Скоро вернусь с еще большей силой и энергией!» Правивший страной 13 лет Моралес ушел в отставку 11 ноября. Последние несколько недель в Боливии происходили акции протеста и беспорядки, вызванные результатами президентских выборов, на которых победил Моралес — его обвинили в фальсификациях. Теперь парламент должен выбрать временно исполняющего обязанности главы государства. Мировые СМИ отмечают, что сделать это оказалось не так просто, а Боливия сейчас погрузилась в хаос. Подробности в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Уезжая в Мексику, Эво Моралес оставляет позади себя страну, близкую к хаосу после столкновений последних недель, пишет The Guardian. Издание приводит мнение боливийского политолога о том, что страна оказалась в хаосе, когда никто не хочет брать на себя бразды правления.

В Боливии воцарился опасный «вакуум власти», поскольку имя нового президента 11 ноября власти назвать не смогли, а полицейские столкнулись со сторонниками Моралеса и мародерами, отмечает The Wall Street Journal. Ночью военным даже пришлось объявить о начале совместного с полицией патрулирования улиц в столице и других городах для наведения порядка. И из-за отмены рейсов, установки контрольно-пропускных пунктов и стихийно вспыхивающих беспорядков законодатели теперь не могут добраться до Ла-Паса, чтобы проголосовать по вопросу о принятии отставки Моралеса и назначения временного президента. Пока новое правительство не будет сформировано, хаос продолжится и люди непременно воспользуются этим «вакуумом власти».

Тем временем возле президентского дворца в центре столицы улицы по-прежнему перекрыты баррикадами оппозиционеров — в основном молодыми людьми и женщинами, отмечает Le Monde. Полицейские же передислоцируются сюда из соседних районов и городов, чтобы разогнать демонстрантов. После дня, когда произошел госпереворот, и ночи, полной насилия, жители Ла-Паса не скрывают опасений и подсчитывают ущерб. Дело в том, что после отставки Моралеса неизвестные люди сожгли несколько автобусов, домов и даже полицейский участок в Эль-Альто — пригороде столицы, где находилась резиденция Моралеса. Сейчас возле банкоматов в городах можно встретить большие очереди: люди жалуются, что цены на продукты резко выросли минимум в три раза.

Глеб Силко