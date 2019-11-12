СПЧ оценит соразмерность обвинений по «московскому делу»

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) планирует провести 13 ноября заседание постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности и рассмотреть обвинения по «московскому делу». Глава Совета Валерий Фадеев сформировал позицию по этому поводу и предложил вместе оценить соразмерность обвинений.

«Как и обещал, я уже познакомился с деталями обвинений, предъявленных некоторым фигурантам дела о массовых беспорядках, посмотрел материалы, кого и в чём обвиняют. У меня уже есть определенная собственная позиция по некоторым обвинениям. Эти вопросы мы уже обсуждали и с некоторыми членами СПЧ»,— приводит пресс-служба слова господина Фадеева. По его словам, на заседание пригласят лучших в СПЧ специалистов по праву.

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Напомним, Валерий Фадеев возглавил СПЧ 21 октября 2019 года. Предыдущего главу Михаила Федотова уволили в связи с достижением 70-летнего возраста — предельного для госслужбы. Валерий Фадеев в интервью “Ъ” рассказывал, что до назначения не интересовался проблемами незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и поэтому не комментировал информацию.

Подробнее о позиции господина Фадеева читайте в интервью “Ъ”.