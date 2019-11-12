Пробы почвы под Курском не подтвердили ее загрязнения «Мираторгом»

Лабораторные исследования Центра агрохимической службы «Белгородский» не выявили нарушения, влияющие на загрязнение почвы у населенного пункта Верхний Любаж в Фатежском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. По ее данным, пробы взяли после информации о якобы неправомерных действиях сотрудников свинокомплекса «Мираторг». Местные жители жаловались, что из свиноводческого комплекса были растянуты шланги, включен компрессор и выкачивали нечистоты из лагун комплекса в овраг. Граждане опасались, что может быть загрязнена в том числе и вода в пруду, расположенном за оврагом. Заключения химико-токсикологических исследований проб воды будут сделаны в ближайшее время, сообщили в обладминистрации. Но по итогам проверки комиссии, состоящей из представителей управления ветеринарии Курской области, Россельхозназора, администрации Фатежского района, компании «Мираторг», а также инициативной группы факт слива в землю жидкой фракции навоза не подтвердился. Установлено, что техника была подготовлена для глубокого его внесения в почву - «с заделкой на глубину до 15-20 см».

Возведение двух свинокомплексов в Поныровском и Фатежском районах было законсервировано в начале октября. «Мираторг» получил время на устранение возможных нарушений. Но тогда вице-губернатор Сергей Стародубцев подчеркнул, что строительство не будет продолжено, если большинство жителей выскажутся против. Об этой позиции он напомнил и в ходе прошедшей на днях встречи с активистами в Поныровском районе. Там общественные обсуждения внесения изменений в генплан населенного пункта еще не завершены.

Подробнее о конфликте — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Мираторг” привели к консервации».

Ирина Лобанова