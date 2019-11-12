СКР будет размещать актуальную информацию о пропавших детях в новом разделе сайта

Следственный комитет России запустил специальный проект о розыске детей «Пропал ребенок». Раздел действует на сайте СКР. В нем будет размещена актуальная информация о розыске несовершеннолетних.
«Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей СМИ и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей»,— говорится в сообщении пресс-службы.
Также СКР сообщил о подписании нормативного акта об алгоритме взаимодействия при розыске пропавших детей совместно с представителями общественности, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии.
Напомним, президент России Владимир Путин в августе подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств. Отследить их сможет полиция.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Пропавших детей найдут по телефону».
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