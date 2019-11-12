СКР будет размещать актуальную информацию о пропавших детях в новом разделе сайта

Следственный комитет России запустил специальный проект о розыске детей «Пропал ребенок». Раздел действует на сайте СКР. В нем будет размещена актуальная информация о розыске несовершеннолетних.

«Новый раздел нацелен на оперативное информирование всех заинтересованных структур, а также представителей СМИ и граждан, что позволит успешно завершать поиски пропавших детей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Также СКР сообщил о подписании нормативного акта об алгоритме взаимодействия при розыске пропавших детей совместно с представителями общественности, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии.

Напомним, президент России Владимир Путин в августе подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств. Отследить их сможет полиция.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Пропавших детей найдут по телефону».