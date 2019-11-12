Доходы и расходы свердловского бюджета на 2019 год хотят увеличить на 923 млн рублей

Комитет по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области рассмотрел в первом чтении изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы и расходы предложено увеличить на 923,71 млн руб.: до 255,5 млрд и 269,7 млрд руб. соответственно. При этом дефицит бюджета останется на прежнем уровне — 14,2 млрд руб.

Как отметила министр финансов области Галина Кулаченко, необходимость пересмотра основных параметров документа вызвана увеличением прогнозных значений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов. Дополнительное финансирование власти Среднего Урала намерены направить на решение социально значимых задач, таких как ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и последующих детей(125,8 млн руб.) и господдержка малого и среднего предпринимательства (397 млн руб.).

К 14 ноября народные избранники должны подготовить поправки ко второму чтению, учитывающие увеличение доходов областного бюджета и направление дополнительных средств для исполнения обязательств по софинансированию через Фонд поддержки спорта высших достижений, команд, представляющих Свердловскую область на российских и международных соревнованиях.

Отметим, что в понедельник депутаты обсудили недофинансирование спортклубов из бюджета области в размере 558 млн руб., которые планировали выделить в 2019 году. Недофинансирование коснулось 11 команд, среди которых волейбольная «Уралочка», хоккейный «Автомобилист», футбольный «Урал». Депутаты заксобрания переживают, что недостаток финансирования скажется на участии клубов в престижных чемпионатах, и предлагают погасить долги сэкономленными средствами от выполнения программы по управлению госсобственностью в 2019 году.

Как клубы отреагировали на недофинансирование, читайте в материале «Бюджет отфутболил спортклубы»