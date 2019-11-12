Свердловский облсуд вернул в райсуд дело банды из «Зеленого сукна»

Апелляционная коллегия судей Свердловского облсуда по техническим причинам сняла с рассмотрения жалобу адвокатов этнической организованной преступной группе из Нижнего Тагила, занимавшейся вымогательствами. «Дело направлено в райсуд по техническим причинам. После оно будет возвращено в облсуд»,— пояснили в облсуде.

Напомним, в 2016 году в Нижнем Тагиле появилась крупная этническая организованная преступная группа, которая занималась вымогательствами. Возглавил банду Иса Абилов, а участниками группировки стали Илькин Абилов, Роман Леньков и Эдуард Траксель. Сама группировка отличалась своей дерзостью, безнаказанностью. Когда оперативники ОБОП работали по ним, оказалось, что многие члены банды имели неоднократные приводы в местные отделы полиции, но ничего серьезного по ним не принималось. Согласно оперативным данным, базировалась банда Абилова в помещении бильярдного клуба «Зеленое сукно» в Нижнем Тагиле, где члены банды не только собирались для отдыха, но и разрабатывали планы преступлений.

В итоге в июле 2019 года они были приговорены Ленинским райсудом Екатеринбурга к лишению свободы на срок от трех до девяти лет в колониях строгого и общего режимов. Этот приговор оспорили адвокаты обвиняемых.

Подробнее о банде Абиловых можно прочитать в материале «В Нижнем Тагиле вынесен приговор банде из «Зеленого сукна»»

Игорь Лесовских