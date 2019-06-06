В Нижнем Тагиле вынесен приговор банде из «Зеленого сукна»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) завершил оглашение приговора этнической организованной преступной группе, занимавшейся вымогательствами. Как сообщили в суде, на скамье подсудимых оказались 12 человек. В зависимости от роли каждого, их признали виновными по ст.163 УК РФ (вымогательство), ст.162 УК РФ (разбой), ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст.325 УК РФ (похищение важного личного документа), ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и приговорили каждого к срокам от трех до девяти лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.

В 2016 году в Нижнем Тагиле появилась крупная этническая организованная преступная группа, которая занималась вымогательствами. Возглавил банду Иса Абилов, а участниками группировки стали Илькин Абилов, Роман Леньков и Эдуард Траксель. На вооружении бандитов находилось самодельное гладкоствольное оружие, изготовленное из сигнального пистолета модели «STALKER 2918-S». При необходимости руководитель банды Иса Абилов привлекал к участию в нападениях знакомых бойцов из ЭОПГ Валиева, ориентированного на вора в законе Ровшана Ленкоранского (убит 18 августа 2016 года в Стамбуле). Все участники были друзьями – они вместе отдыхали, занимались силовыми видами спорта. Сама банда отличалась своей дерзостью, безнаказанностью. Когда оперативники ОБОП работали по ним, оказалось, что многие члены банды имели неоднократные приводы в местные отделы полиции, но ничего серьезного по ним не принималось. Согласно оперативным данным, базировалась банда Абилова в помещении бильярдного клуба «Зеленое сукно» в Нижнем Тагиле, где члены банды не только собирались для отдыха, но и разрабатывали планы преступлений. Тут они проводили работу по подбору жертв – зачастую отбирая бывших выходцев из детских домов, так как те, в силу склада своего характера не будут обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступлений.

В итоге с феврале по июль 2016 года члены банды совершили вымогательства денег квартир с бывших воспитанников детских домов — Мартынова, Иванцова, Маврина, Егорова и Артемьева, который в то время был несовершеннолетним. Сначала вымогательства были мелкими. Обычно они выбивали у пострадавших мобильные телефоны и суммы в пределах 20 тыс. руб. Однако затем суммы стали возрастать. Так у Артемьева в мае они избили и под угрозой пистолета потребовали от Артемьева более 500 тыс. руб. А затем они перешли на вымогательства 800 тыс. руб. у Нейвирта и Агаева. В итоге, потерпевшие заявили в правоохранительные органы и в августе 2017 года сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью, который тогда курировался Константином Строгановым и Сергеем Максимовым, были задержаны все члены банды.