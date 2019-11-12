Дело о насилии в Лазурненском интернате передали в суд

Следственный комитет РФ направляет в суд уголовное дело жителя Челябинской области Сергея Кокорина, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении воспитанников Лазурненского интерната. Обвинительное заключение утверждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщает пресс-служба федерального ведомства.

По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года мужчина, используя беспомощное состояние воспитанников социального учреждения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девяти детей. В рамках предварительного следствия были инициированы необходимые меры по социальной адаптации потерпевших, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергей Кокорин свою вину не признает.