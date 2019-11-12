Зоозащитница может возглавить Новосибирский центр отлова животных

Руководство мэрии Новосибирска рассматривает кандидатуру зоозащитницы Светланы Слесаревой для назначения на должность директора городского центра по проблемам домашних животных. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее центром более десяти лет руководил Андрей Каркавин.

По словам пресс-секретаря мэра Анатолия Локотя Глеба Черепанова, глава города пока не подписал приказ о назначении Светланы Слесаревой. «Никакого назначения еще не было. Скорее всего, с окончательным решением мы определимся в четверг»,— сказал собеседник.

В сентябре 2019 года депутаты горсовета попросили господина Локотя уволить директора Новосибирского центра по проблемам домашних животных Андрея Каркавина из-за многочисленных жалоб зоозащитников, касающихся ненадлежащего содержания животных. В середине октября градоначальник подписал приказ об увольнении. Ранее городская контрольно-счетная палата нашла в работе центра за 2015-2017 годы многочисленные нарушения.

Юлия Сасевич