В Чикаго из-за снегопада отменено около 1,2 тыс. рейсов

Из-за сильного снегопада в Чикаго отменили 1,2 тыс. рейсов, еще 1,5 тыс.— в целом по США, сообщает телеканал ABC. Предупреждение о непогоде действует в 16 штатах. В некоторых из них толщина снежного покрова может достичь 14–20 дюймов (35–50 см).

В American Airlines рассказали, что один самолет в Чикаго съехал с взлетно-посадочной полосы из-за льда. В результате инцидента никто не пострадал. Один из пассажиров рейса рассказал, что при посадке видимость была «нулевая». По количеству дней, когда шел снегопад, начало сезона стало «самым снежным» в штатах Милуоки и Мэдисон, отмечают синоптики. Температура в среднем опустилась до минус 5–7°С.