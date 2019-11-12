В Екатеринбурге ждут прихода фуд-холлов

Екатеринбург, Казань, Краснодар, Новосибирск и Пермь станут перспективными направлениями для открытия фуд-холлов в 2020 году, прогнозируют аналитики компании «Магазин магазинов». Консультанты выделяют эти города за счет высоких показателей оборота локальных рынков общепита, хорошей динамики открытия новых заведений и среднего уровня дохода. Так, число точек общепита на 1 тыс. человек в Екатеринбурге составляет 3,67. По данным 2ГИС, всего в городе на октябрь 2019 года работало 5446 заведений. За год этот рынок вырос на 19%. С такими показателями город занимает шестое место среди 15 миллионников.

Фуд-холлы — это гастрономическое пространство, которое объединяет под одной крышей несколько заведений с разной концепцией. В отличие от фуд-корта, фуд-холл ориентирован на ресторанную еду из свежих продуктов и высокий уровень сервиса.

Ведущий аналитик «Магазина магазинов» Ярославна Шилова отметил, что планы по выходу на новые рынки уже есть у некоторых работающих в Москве операторов.

Сооснователь StrEat (гастрономические улицы в Москве) Максим Попов указывает, что его компания сейчас рассматривает различные площадки, в том числе в Екатеринбурге. Он уверен, что в городе средний чек может практически не отличаться от московского. В Москве он составляет около 1 тыс. руб. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров предполагает, что для успешной работы в регионах средний чек фуд-холла не должен превышать 350 руб. Он убежден, что достичь этого возможно за счет грамотной работы с арендаторами.