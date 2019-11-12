Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе

Компания Boeing объявила, что ожидает возобновления полетов 737 MAX, прерванных из-за двух катастроф, в которых погибли 346 человек, в январе. Таким образом, возвращение в небо воздушных судов отложено на месяц. В компании сказали, что надеются в следующем месяце получить от Федерального управления гражданской авиации США разрешение возобновить поставки MAX заказчикам в этом году.

«Параллельно мы работаем над окончательным составлением обновленных требований к обучению»,— приводит AFP выдержку из заявления Boeing. Ранее компания планировала возобновить полеты 737 MAX в декабре.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О последствиях для компании читайте в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».