Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Российская нефть, по данным нефтяной компании Saudi Aramco, находится в верхней части спектра себестоимости — более $40, дороже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе. Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.

Оценка Saudi Aramco близка к оценке российского правительства, но немного завышена, сообщил РБК источник, близкий к правительству. Для России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги.

Ранее IPO Saudi Aramco было названо сделкой века. Руководство официально подтвердило, что скоро выйдет на биржу. Пока предприятие собирается продать инвесторам всего 1% акций.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Политическая нестабильность подрывает позиции Saudi Aramco».