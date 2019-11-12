Спецназ Гонконга применил слезоточивый газ в кампусе вуза

Гонконгский спецназ применил слезоточивый газ в студенческом городке Городского университета в районе Коулун-Тхон. Это произошло на следующий день после того, как застрелили протестующего. Часть железнодорожных перевозок была отменена, закрыты некоторые дороги. Университеты и школы отказываются от занятий, передает Reuters.

В феврале 2019 года правительство Гонконга предложило поправки к закону об экстрадиции, позволяющие заключать такие договоры с Макао, Тайванем и материковым Китаем. Жители посчитали, что нововведения могут быть использованы против диссидентов и оппозиции.

После ряда многотысячных акций протеста власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции. Однако протесты не прекратились.

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