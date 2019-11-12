На черный рынок попали старые данные вкладчиков ВТБ

В продаже на черном рынке появилась база данных вкладчиков ВТБ, передают «Известия». В ВТБ заявили, что попавшие в открытый доступ сведения были актуальны по состоянию на 2016 год. Информация состоит из 5 тыс. строк. Сообщение о продаже базы появилось 7 ноября.

Как рассказал продавец, 3 тыс. строк можно купить из первых рук по 10 руб. за строку. Оставшиеся 2 тыс. можно купить из вторых по 6 руб. за строчку.