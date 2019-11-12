Колобков Павел Анатольевич

Родился 22 сентября 1969 года в Москве. Окончил Институт физкультуры по специальности «преподаватель физической культуры» (1991), Московскую государственную юридическую академию (1998).

В 1987–2008 годах — член сборных команд СССР и России по фехтованию (представлял ЦСКА). Шестикратный (1991, 1993, 1994, 2002, 2003, 2005) чемпион мира, олимпийский чемпион в личном первенстве (2000), двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпиад по фехтованию на шпагах. Заслуженный мастер спорта.

С 2001 года работал управляющим в сети фитнес-клубов World Class, с 2006 года — гендиректор сети фитнес-клубов «Физкульт». С 2007 года — заместитель председателя общества «Динамо». С октября 2010 года — замминистра спорта, туризма и молодежной политики. Одновременно был членом Общественной палаты РФ. В 2011 году был утвержден руководителем российской делегации на Олимпиаде-2012 в Лондоне. С 18 июня 2012 года работал заместителем министра спорта РФ. С 19 октября 2016 года — министр спорта РФ.

Полковник запаса. Награжден орденом Почета, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней.