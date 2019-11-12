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Крупнейшие города России по обеспеченности заведениями общепита

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10
Место Город Число точек на 1 тыс. человек (%) Численность населения (тыс. человек) Общее количество точек* Динамика открытий (%)**
1 Пермь 4,3 1053,9 4587 9
2 Казань 4,09 1251,9 5123 11
3 Нижний Новгород 3,86 1253,5 4842 5
4 Санкт-Петербург 3,83 5383,8 20635 12
5 Новосибирск 3,71 1611,8 5999 27
6 Екатеринбург 3,67 1483,1 5446 19
7 Челябинск 3,14 1200,7 3769 18
8 Омск 2,98 1165 3478 31
9 Самара 2,98 1156,6 3458 15
10 Красноярск 2,96 1095,2 3242 25
11 Воронеж 2,79 1054,1 2939 32
12 Уфа 2,72 1124,2 3060 14
13 Москва 2,53 12615,2 31938 24
14 Ростов-на-Дону 2,52 1333,3 3360 27
15 Волгоград 2,39 1013,4 2417 8

*На октябрь 2019 года.

**За год.

Источник: 2ГИС, расчеты “Ъ”.

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