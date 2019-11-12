Крупнейшие города России по обеспеченности заведениями общепита

|
|Место
|Город
|Число точек на 1 тыс. человек (%)
|Численность населения (тыс. человек)
|Общее количество точек*
|Динамика открытий (%)**
|1
|Пермь
|4,3
|1053,9
|4587
|9
|2
|Казань
|4,09
|1251,9
|5123
|11
|3
|Нижний Новгород
|3,86
|1253,5
|4842
|5
|4
|Санкт-Петербург
|3,83
|5383,8
|20635
|12
|5
|Новосибирск
|3,71
|1611,8
|5999
|27
|6
|Екатеринбург
|3,67
|1483,1
|5446
|19
|7
|Челябинск
|3,14
|1200,7
|3769
|18
|8
|Омск
|2,98
|1165
|3478
|31
|9
|Самара
|2,98
|1156,6
|3458
|15
|10
|Красноярск
|2,96
|1095,2
|3242
|25
|11
|Воронеж
|2,79
|1054,1
|2939
|32
|12
|Уфа
|2,72
|1124,2
|3060
|14
|13
|Москва
|2,53
|12615,2
|31938
|24
|14
|Ростов-на-Дону
|2,52
|1333,3
|3360
|27
|15
|Волгоград
|2,39
|1013,4
|2417
|8