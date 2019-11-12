Основатель Uber продал часть акций за $500 млн

Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал часть своих акций за $547 млн, следует из сообщения о смене структуры владения, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Всего он продал более 20 млн акций, стоимость которых составила от $26,65 до $27,4 за бумагу.

Как пишет Finanсial Times, в общей сложности господин Каланик продал примерно пятую часть своих акций. Он выставил бумаги на торги после того, как были сняты ограничения на продажу бумаг (тогда акции Uber подешевели до рекордного минимума). Сейчас у основателя компании осталось более 75 млн акций, что составляет 4,5% от всех бумаг. Трэвис Каланик даже после продажи части своей доли остается одним из крупнейших акционеров Uber.

Напомним, в мае 2019 года после первичного публичного размещения акций (IPO) стоимость Uber оценили в $82 млрд. Это в полтора раза ниже, чем ожидали банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Эксперты допускают, что для IPO было выбрано не самое удачное время из-за обострения торговой войны между США и Китаем.

О том, почему самое ожидаемое размещение года оказалось провальным,— в материале “Ъ FM” «IPO Uber бьет рекорды».