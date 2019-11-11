Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега

Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.

Как рассказали адвокаты господина Барышева, его подозревают в попытке побега из здания Главного военно-следственного управления Следственного комитета России. «Он пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега он совершать не собирался, это просто глупо»,— сказал один из представителей защиты.

Сегодня, 11 ноября, Михаилу Барышеву продлили срок ареста до 16 февраля. Следствие посчитало, что господин Барышев может уехать из России и оказать давление на свидетелей по его делу.

Напомним, Михаила Барышева арестовали 22 ноября 2018 года по подозрению в получении взяток. Следствие полагает, что в 2016 году господин Барышев, будучи организатором Всемирных игр военнослужащих в Сочи, получал взятки от компаний за победу в конкурсах на поставки услуг, которые требовались для проведения мероприятий. Михаил Барышев отвергал все обвинения и заявил, что «стал жертвой оговора со стороны должностных лиц».

Об аресте Михаила Барышева читайте в материале “Ъ” «Начальство ЦСКА сдало друг друга».