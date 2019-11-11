В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы за растрату госсредств

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более $7 млн) по обвинению в растрате средств Портового управления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления суда.

Как сообщил “Ъ” президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, россиянка находится в безопасном месте.

В мае 2018 года Мария Лазарева, которая возглавляла компанию KGL Investment (KGLI), была осуждена на десять лет за растрату средств Кувейтского портового управления. Компанию обвинили в том, что она не выполнила работы по созданию портового хаба. Однако позднее Арбитражный суд Кувейта постановил, что работа была проделана, что полностью опровергает обвинения.

В середине июня госпожу Лазареву выпустили под залог в 20 млн кувейтских динаров (более $65 млн), но судебные разбирательства продолжались. Президент России Владимир Путин просил эмира Кувейта обеспечить справедливость в разбирательстве.

Что думает о деле сама Мария Лазарева, читайте в ее интервью “Ъ” «Моя страна меня не бросила».