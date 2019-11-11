Выгодные сделки: малый бизнес осваивает электронные торговые площадки

Фото: организаторы программы

Наладить сбыт, привлечь новых клиентов, сократить расходы на закупки – такие задачи решают малые и средние предприятия, осваивая работу на электронных торговых площадках (ЭТП). Участниками бесплатной образовательно-консалтинговой программы «Коммерческие закупки и продажи на электронных площадках» в Воронеже стали более 60 предпринимателей.



Объем рынка электронной торговли растет в России на 19% ежегодно. А это значит, что шанс на рост прибыли через электронные торги для предпринимателей даже выше, чем в оффлайн-пространстве.

– Чтобы стать полноценным участником рынка электронных закупок, необходимо получить навыки работы на нём уже сейчас, – подчеркивает руководитель АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» – Центр «Мой бизнес» Воронеж Андрей Демидов. – И такие возможности открывает наша уникальная образовательно-консалтинговая программа, в рамках которой проводится установочный семинар с элементами тренинга, а также два практических занятия и индивидуальные консультации, позволяющие довести предпринимателей-участников программы до первых сделок.

Автор и ведущая программы – эксперт по закупкам, специалист Государственного фонда поддержки предпринимательства в Воронежской области Людмила Трегубова.

– Формат обучения максимально простой и понятный, – отмечает Людмила Трегубова. – Его основное достоинство в том, что он даёт предпринимателям практические навыки с электронными торгами, причем не только в отношении госзакупок. Для участников программы мы создали чат в мессенджере, где они всегда могут задать вопрос мне и получить оперативный ответ по итогам семинара или практических занятий, а также обмениваться опытом друг с другом, что очень важно.

6 ноября состоялся установочный семинар второго потока программы, участниками которого стали 25 малых предприятий региона. Однако у всех желающих предпринимателей еще есть шанс присоединиться к программе. Для этого нужно просто прийти на практическое занятие и зарегистрироваться.

– 13 ноября в 13.00 в конференц-зале отеля Mercure мы проведем практическое занятие, – говорит Людмила Трегубова. – Будем заниматься настройкой рабочих мест и регистрацией на электронных площадках. Кроме того, на нашем занятии предпринимателей ждет встреча с представителями ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), которые готовы сделать очень выгодное предложение малому бизнесу, участвующему в электронных тендерах. Мы хотим, чтобы наша программа дала участникам комплекс теоретических знаний, навыков и дополнительных возможностей для развития.

Источник фото: организаторы программы