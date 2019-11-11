Подозреваемого в попытке мошенничества бизнесмена Руслана Шамояна поместили в СИЗО

Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил ходатайство регионального управления Следственного комитета России (СКР) об избрании предпринимателю Руслану Шамояну меры пресечения в виде ареста. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил адвокат подозреваемого Сергей Рыбкин. Представитель известной в регионе бизнес-династии пробует в СИЗО до 3 декабря включительно.

Напомним, господину Шамояну инкриминируют покушение на особо крупное мошенничество и фальсификацию доказательств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ) в рамках банкротства семейного рыбоводческого хозяйства «Бокино» в селе Строитель. По версии СКР, он пытался «мошенническим способом, в том числе путем представления заведомо подложных документов в суд, сохранить право владения земельным участком» площадью порядка 170 га, на котором находятся производственные пруды. Защита связывает преследование бизнесмена с уголовным делом против его отца Джамала Шамояна, который год назад скрылся перед вынесением приговора.

Подробнее об уголовном деле против Руслана Шамояна читайте в материале “Ъ” «Тамбовских курдов взяли за жабры».

Андрей Прах