11 ноября, понедельник
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Фото: Bentley

Bentley Continental GT Convertible получил крышу из твида

Компания Bentley представила новый вариант мягкого складного верха для модели Continental GT Convertible.

Британский автопроизводитель предложил покупателям уже седьмой по счету вариант мягкой крыши — версия Tweed выполнена из современного тканого материала, который визуально напоминает фактурную шерстяную ткань с диагональным переплетением нитей. Обычно твид используется для создания костюмов и верхней одежды.

Твидовая крыша кабриолета издалека кажется темно-бежевой, но вблизи становится заметен рисунок из темно-коричневых и кремовых нитей, который отсылает к классическим британским костюмам из шерстяного материала.

Напомним, ранее Bentley представила спецверсию кроссовера Bentayg с твидовой отделкой интерьера.

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