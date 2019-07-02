Bentley сделала Bentayga с салоном из твида

Компания Bentley представила два эксклюзивных кроссовера Bentayga, созданных в честь известного британского ателье Huntsman.

Автомобили, над которыми работали представители придворного тюнинг-ателье Mulliner и дизайнеры Huntsman, приурочен к двум вековым юбилеям — 100-летию британского автопроизводителя и 100-летию бутика на Сэвил-Роу в Лондоне.

Особенностью Bentayga стал декор салона, выполненный из различных видов шерстяной ткани. Специально для модели был воссоздан твид Peck 62, использовавшийся для пальто Грегори Пека в 1962 году.

На сиденьях спецверсии кроссовера вышиты логотипы Huntsman и Jack Barclay Bentley — старейшего шоу-рума британской марки, работающего в лондонском районе Мейфэр. Под пол этого автосалона, выполненного в виде черно-белых клеток, стилизован набор шахмат, входящий в комплект автомобиля.

Эксклюзивные Bentley Bentayga представлены в двух вариантах — Sportsman и Businessman — отличающихся цветовыми сочетаниями. Все покупатели автомобилей получат индивидуальный пиджак Huntsman с особой подкладкой.