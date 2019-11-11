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Дэвид Лорен

Фото: Amediateka

Дэвид Лорен представил фильм «Very Ralph» в Концертном зале Барвиха Luxury Village

В концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась европейская премьера документального фильма «Very Ralph» при поддержке модного дома Ralph Lauren и сервиса Amediateka. Фильм посвящен выдающейся карьере Ральфа Лорена и его влиянию на американскую культуру и мировую индустрию моды в целом. Картину представил сын дизайнера — Дэвид Лорен, директор по инновациям, стратегический советник генерального директора и заместитель председателя правления Ralph Lauren.

В первом документальном фильме о Лорене в качестве «говорящих голов» выступили Анна Винтур, Канье Уэст, члены команды Ralph Lauren, фэшн-редакторы американских изданий и другие люди, тесно соприкасавшиеся с Ральфом Лореном.

На мероприятии присутствовали: Елена Перминова, Наталья Якимчик, Елена Летучая, Мария Богданович, Илона Столье, Юлиана Караулова, Наталья и Мурад Османн, Урсула Ким, Юля Прудько, Александр Добровинский, Эвелина Хромченко и многие другие.

В широкий доступ фильм выходит на сервисе Amediateka, одновременно со всем миром, с 13 ноября 2019 года.

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