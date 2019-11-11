В России почти четверть миллиона детей не могут получить место в детсаду

Более 235 тыс. российских детей в возрасте от полутора до трех лет не могут получить место в детских садах или яслях, следует из материалов мониторинга доступности дошкольного образования Минпросвещения России, выдержки из которого приводит «Интерфакс». Данные приводятся на 1 октября.

Уровень доступности детсадов за последний месяц при этом резко вырос: очередь сократилась на 47,4 тыс. человек. Общее число детей, которые получили место в детсадах, увеличилось с 1,09 млн до почти 1,13 млн.

Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал решить проблему с яслями. Он поручил создать 90 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях в этом году. При этом, согласно майским указам от 2012 года, очередь в детские сады для детей от трех до семи лет должна была быть ликвидирована еще к 2016 году.

Ключевые тезисы Владимира Путина с комментариями — в материале “Ъ”.