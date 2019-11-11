Экс-глава тамбовского госжилнадзора согласился с приговором за взятку

Бывший начальник управления государственного жилищного надзора администрации Тамбовской области Сергей Захарцев не будет обжаловать приговор суда, отправивший его на четыре года строгого режима за особо крупную взятку. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил представляющий интересы экс-чиновника адвокат Александр Пестов. «Подзащитный принял решение не обжаловать приговор»,— сказал он.

Напомним, Захарцев 30 октября был признан виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет тюрьмы). Как установил суд, два года бывший начальник управления фактически получал вторую зарплату в одной из управляющих компаний Тамбова за покровительство ее деятельности. Название организации не раскрывается. С июня 2016 года по август 2018-го Захарцев фиктивно трудоустроил в компанию своего знакомого и ежемесячно получал в качестве взятки деньги, которые знакомому чиновника выплачивали под видом зарплаты. Общую сумму платежей правоохранители оценили в 700 тыс. руб. Чиновник был задержан в январе 2019 года.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Зарплата стала взяткой».

Сергей Калашников