Сельхозпредприятие в Бутурлиновке Воронежской области продают за 770 млн рублей

Объявлены повторные торги по продаже имущества обанкротившегося сельхозпредприятия ООО «Инвестагропромкомплекс» в Бутурлиновке Воронежской области. Об этом сообщает конкурсный управляющий компании Юрий Каменский. Активы компании продаются по начальной цене в 773,2 млн руб. Ранее агрофирму уже выставляли на открытый аукцион за 859 млн руб., но желающих купить ее не нашлось.

В единый лот входят, как сказано в его описании «все виды имущества для осуществления предпринимательской деятельности»: административные и производственные здания, склады, автомастерские, коровники, свинарники, ветка железной дороги, нефтебаза, цех пиломатериалов, земельные участки, автомобили и оборудование.

Заявки на аукцион подаются до 20 декабря. Торги пройдут 24 декабря октября на площадке «Альфалот». Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены в 773,23 млн руб., задаток — 10%.

Сергей Калашников