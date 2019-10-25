На имущество воронежского «Инвестагропромкомплекса» за 860 млн рублей не нашлось претендентов

Торги по продаже имущества обанкротившегося воронежского сельхозпредприятия ООО «Инвестагропромкомплекс» в Бутурлиновке Воронежской области не состоялись из-за отсутствия претендентов. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Юрия Каменского. Начальная цена единого лота составляла 859 млн руб.

В лот входили, как следует из его описания, «все виды имущества для осуществления предпринимательской деятельности»: административные и производственные здания, склады, автомастерские, коровники, свинарники, ветка железной дороги, нефтебаза, цех пиломатериалов, земельные участки, автомобили и оборудование.

Владимир Зоркий