25 октября, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На имущество воронежского «Инвестагропромкомплекса» за 860 млн рублей не нашлось претендентов

Торги по продаже имущества обанкротившегося воронежского сельхозпредприятия ООО «Инвестагропромкомплекс» в Бутурлиновке Воронежской области не состоялись из-за отсутствия претендентов. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Юрия Каменского. Начальная цена единого лота составляла 859 млн руб.

В лот входили, как следует из его описания, «все виды имущества для осуществления предпринимательской деятельности»: административные и производственные здания, склады, автомастерские, коровники, свинарники, ветка железной дороги, нефтебаза, цех пиломатериалов, земельные участки, автомобили и оборудование.

Владимир Зоркий


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Власть

Госпланирование

Пресс-релизы

Наука и образование

Профиль пользователя