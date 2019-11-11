Кремлю неизвестно о покупке родственниками Асада недвижимости в Москве

В Кремле не знают, покупали ли родственники президента Сирии Башара Асада (представители влиятельной семьи Махлуф) недвижимость в Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что родственники Башара Асада приобрели по меньшей мере 19 квартир класса люкс в деловом районе «Москва-Сити». Общая стоимость квартир достигает $40 млн.

«В России свободный рынок, нам неизвестно и не должно быть известно»,— сказал господин Песков.

Напомним, FT ссылается на документы, полученные неправительственной организацией Global Witness. По данным газеты, во многих случаях для покупки недвижимости использовались кредитные схемы и офшорные компании.

Подробности — в материале “Ъ” «В "Москва-Сити" обнаружили сирийскую недвижимость».