Смольный выделил РПЦ три участка под строительство храмов на юге Петербурга

Власти Петербурга утвердили передачу РПЦ трех земельных участков под строительство трех храмов в южной части города. Они появятся, в частности, в Московском районе, в Купчино и в Петергофе, сообщили в комитете по инвестициям Смольного.

Первый из них расположится на проспекте Космонавтов и будет представлять собой не просто место для богослужений, а полноценный культурно-воспитательный центр, где будут проходить занятия воскресной школы, а также мероприятия по патриотическому и культурно-историческому воспитанию молодежи. Согласно утвержденной документации, предполагается также благоустройство находящегося рядом сквера на пересечении Витебского и Дунайского проспектов, где обустроят пешеходные дорожки, сделают уличное освещение и разместят скамейки для отдыха и детскую площадку.

В Купчино православный храм появится на Малой Балканской улице, где построят трехэтажную церковь с колокольней общей площадью 1350 кв. м. с помещениями для воскресной школы, духовенства, крестильного зала и церковных лавок. В свою очередь, в Петергофе новое религиозное сооружение возведут на улице Юты Бондаровской. Проектом предусматривается строительство православного комплекса, состоящего из здания храма с колокольней, двухэтажного дома причта и часовни.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в РПЦ предложили отменить ограничения высотности для вновь строящихся православных храмов в Петербурге.