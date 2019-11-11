Главной особенностью бренда Apvita является производство средств с использованием экстрактов греческих растений и продуктов пчеловодства. История марки началась в 1979 году с небольшой греческой аптеки, где фармацевты Ники и Никос Кутсиана создавали средства ухода за кожей и волосами на основе прополиса, меда, маточного молочка, растительных экстрактов и эфирных масел.

Cегодня Apvita выпускает средства для ухода за кожей лица и тела, для волос и кожи головы, а также гамму экспресс-ухода для лица, основанную на принципе Средиземноморской диеты.

Компания следует принципам устойчивого развития. Косметика Apvita не тестируется на животных, упаковка состоит из переработанного или перерабатываемого пластика и не подвергается целлофанированию, а формулы не содержат пропиленгликоля, парабенов, фталатов, полициклических и нитромускусов.