Шесть этажей фотографии

В Нью-Йорке 18 октября открылся новый музей фотографии Fotografiska. Открылся с размахом: сольными выставками Эллен фон Унверт, Тауни Чатмана, Ади Неса, Хелен Шмитц и экспозицией в жанре документалистики совместно с журналом Time. Честь документалистов доверили защищать Анастасии Тейлор-Линд. Музей расположился на шести этажах здания по адресу 281 Park Avenue South. Экспозиции собираются менять довольно часто: уже 21 ноября, всего через месяц после открытия музея, представят новую — знаменитого шведского фотографа Ларса Тунбьорка.

Неопознанный ароматный объект

До 1 февраля 2020 года в музее Лувр в Абу-Даби демонстрируется ольфакторная инсталляция «USO — The Perfumed Cloud». Она выполнена для выставки 10,000 Years of Luxury («10 тысяч лет роскоши»), USO тут расшифровывается как «Неопознанный ароматный объект». Авторы инсталляции — Transsolar KlimaEngineering и парфюмер дома Cartier Матильда Лоран. Любой посетитель музея может войти в установленный на воде куб из прозрачного стекла и подняться вверх, к облаку распыленного аромата. Парфюмерная композиция известна — это разработанный Матильдой Лоран в 2016 году L’Envol.

Экспериментальный образец

Фото: BMW x Paris Photo

C 7 по 10 ноября в столице Франции прошла ярмарка фотоискусства Paris Photo, собирающая под одной крышей крупные галереи, издательства и знаменитых фотографов. Концерн BMW, многолетний партнер ярмарки, в этом году представил сразу двух победителей своего проекта «Фотографическая резиденция».

Учрежденная совместно с Музеем Нисефора Ньепса резиденция открылась в 2011 году и стала платформой для экспериментов и изучения взаимосвязи между искусством и технологиями. Фотографов в резиденцию как раз и выбирают за новаторство и экспериментальность. Участник получает грант в €8 тыс. и три месяца обучения в школе визуальных искусств и коммуникаций Gobelins. На Paris Photo были показаны работы победителей последних двух лет — Эмерика Люиссе и Льюиса Буша.

Предъюбилейное

Фото: Частное собрание Олега Колосова

В следующем году исполнится 120 лет со дня рождения мастера туркестанского направления русского авангарда Николая Карахана. В преддверии юбилея Государственный музей Востока подготовил первую в России персональную выставку художника (открыта с 12 ноября до 1 декабря). Все представленные работы принадлежат частному собранию Олега Колосова. На выставке можно увидеть 120 живописных и графических произведений, а также архивные документы.

По ту сторону окна

Фото: Fondazione Prada

Шанхай становится все более важной точкой на современной арт-сцене. Свежий проект — выставка Rear Windows («Окна во двор») Ли Кинга при поддержке Fondazione Prada, которая открылась 7 ноября и продлится до 19 января. Место проведения — музей Prada Rong Zhai, расположившийся в особняке 1918 года. Здание восстановлено на деньги Prada и открыто в октябре 2017 года.

Название отсылает к фильму «Окно во двор» Альфреда Хичкока, да и сама выставка очень кинематографична. Художник воссоздает комнаты — бальный зал, спальню, ванную и караоке — так, что возникает ощущение присутствия бывших обитателей. Эффект достигается с помощью различных художественных приемов.

На встречных курсах

Фото: Arhitektonica

Arhitektonica — это экспериментальный арт-проект, который, как говорят его создатели, «работает по принципу Большого адронного коллайдера. Самые разные виды искусства сталкиваются друг с другом, чтобы создать новую форму художественного высказывания». Музыка с архитектурой и перформансом, хореография с диджитал-артом — сочетания могут быть самыми разными.

11 декабря в арт-центре Mutabor на Дубровке состоится первая сессия проекта Arhitektonica, которая будет посвящена творчеству двух американских минималистов — Стива Райха и Фредерика Ржевски. Исполнять их произведения будут молодые российские виртуозы Петр Айду и оркестр ICQ Project вместе с электронными музыкантами Андрей OID, Geju, Finetune и Brinstaar.