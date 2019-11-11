Для перемещения в следующий дивизион ростовскому ФК СКА нужно 400 млн рублей

Чтобы подняться в другой дивизион, ростовскому ФК СКА нужно около 400 млн руб., сообщает управление информационной политики Ростовской области со ссылкой на первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

«Без повышения статуса клуба это невозможно. Сейчас бюджет СКА составляет 65 млн руб., из которых 15 млн руб. – дотация из областного бюджета. Однако эта сумма очень маленькая»,— говорится в сообщении.

Совладелец клуба Василий Вакуленко пообещал, что вскоре на сайте клуба в открытом доступе начнут публиковаться все движения денежных средств, поступающих в ФК СКА.

«Наша цель – полная прозрачность. На сайте можно будет отследить, куда пошел каждый рубль. Задачами клуба на ближайшее будущее станут создание своей детской школы и модернизация стадиона», — передает управление слова господина Вакуленко.

Сейчас состав руководства клуба полностью заменен. В обновленный состав вошел музыкант Василий Вакуленко и еще два инвестора.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, стал совладельцем ФК СКА в октябре. Господин Вакуленко погасил долги клуба и инвестировал в его развитие около 10 млн руб. собственных средств на его развитие . Новый владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. За собой музыкант оставил развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.

Ростовский футбольный клуб СКА имел сильные позиции в советское время. Так, клуб был серебряным призером чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка СССР 1981 года. Сейчас выступает во втором дивизионе первенства ПФЛ, группа «Юг».

Дарья Голякова