Игорь Горин обжаловал решение суда о признании его банкротом

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу известного ростовского предпринимателя Игоря Горина на решение ростовского арбитражного суда, признавшего его банкротом (информация об этом есть в картотеке суда).

Одновременно апелляционный суд зарегистрировал жалобу ООО «Агроком холдинг» (структура «Группы Агроком») на решение суда об отказе в утверждении мирового соглашения между господином Гориным и его кредиторами.

Напомним, в конце октября арбитражный суд Ростовской области отказался утвердить мировое соглашение Игоря Горина с кредиторами и признал его банкротом. Основой соглашения была сделка предпринимателя с «Группой Агроком», которая предполагала погашение задолженности господина Горина перед кредиторами за счет передачи его гостиницы «Дон-Плаза» и недостроенного отеля Hyatt группе, однако арбитраж посчитал ее непрозрачной. В этих действиях суд усмотрел признаки сговора, а предложение заключить мировое соглашение охарактеризовал как попытку прикрыть некие договоренности «в целях перераспределения активов».

Подробнее, почему суд отказался утвердить мировое соглашение Игоря Горина с кредиторами — в материале “Ъ-Юг” «Не надо Hyatt»

Вадим Водолазов