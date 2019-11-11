Минтранс приступит к проектированию платной трассы Москва-Казань

В ближайшее время министерство транспорта начнет проектировать новую платную автодорогу из Москвы в Казань. Об этом на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным заявил глава ведомства Евгений Дитрих, сообщается на сайте главы страны.

По его словам, в данный момент разрабатывается документация по планировке территорий международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, частью которого является платная автодорога Москва-Казань. В 2024 году планируется «закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута», уточнил министр.

Ранее сообщалось, что трассу из Москвы в Казань начнут строить с двух головных участков. Речь идет о маршруте из Москвы до Владимира с обходом Владимира и южном обходе Казани. Строительство трассы обойдется в 730 млрд руб. Полностью ее построить планируют к 2027 году.

"Ъ-Казань"