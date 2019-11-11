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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Министром безопасности и противодействия коррупции Ростовской области назначен Олег Жеухин

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил министром безопасности и противодействия коррупции Олега Жеухина. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В ведении нового министра будут вопросы обеспечения безопасности, защиты государственной тайны, профилактики и противодействия коррупции, работы по противодействию незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении.

У господина Жеухина два высших образования. В 2007 году он окончил Академию федеральной службы безопасности РФ по специальности «Юриспруденция», а в 2014-м - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Политология». До назначения министром девять лет работал заместителем руководителя аппарата правительства Ростовской области.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Василий Голубев ввел в структуру регионального правительства должность министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в регионе в сентябре этого года.

Дарья Голякова


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